Kaan Urgancıoğlu'nun kayak tatili

HES kodu ile otele giriş, temassız check-in, Hepa H13 antiviral filtrelerle saatte 9 kere değiştirilerek filtrelenen havalandırma sistemi, tüm alanlarda gün boyunca yüzde 100 vegan olan elektronik spreyleme sistemiyle dezenfeksiyon, tek kullanımlık ürünler, odalarda bulunan maske ve kolonya gibi dezenfekte ürünleri, asansörde kullanılan tek kullanımlık çubuklarla ortak kullanım alanında teması önleme gibi tedbirlerin alındığı otel, sezon boyu misafirlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda ağırlayacak. sporunu gönül rahatlığıyla yaparak keyifli bir tatilin imkanı sunuyor.

Hafta sonu etkinliğe katılan ünlüler arasında; Kaan Urgancıoğlu, Sarp Can Köroğlu, Ayşe Kucuroğlu, Öznur-Burak Yakın, Burcu-Emre Ziyal, Meltem Gökhan, Hande Anı Can, Şahika Ercümen, , Bilge Öztürk, Mehmet Dinçerler, Tolga Sezgin, Merve Molamehmetoğlu Keleş, Barış Aydil, Sezen Öztürk, Melis, İlayda Anık, Eftelya Köseoğlu ve Mirele Cerica vardı.

