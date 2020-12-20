Kaan Yıldırım'a trafikte Hadise soruldu! Polislerden izin istedi

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının bitmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık haberlerinin ardından Yıldırım trafikte görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu zaman diliminde araç içerisinde görüntülenen Kaan Yıldırım, "Ben setten geliyorum. İzin belgem var" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark eden Yıldırım, memurlara "Lütfen izin verin gidelim" diyerek kaçmaya çalıştı. Yıldırım, gazetecilerin "Hadise ile barıştığımız söyleniyor. Hadise sizin evinize geri döndü mü?" sorularını yanıtsız bıraktı.

SEDA BAKAN YİNE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın barıştıkları iddia edildi. Ayrılık sonrası ilk gün Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Bakan'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı. Kaan Yıldırım ortaya çıktı! İşte ilk sözleri...Kaan Yıldırım, 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ünlü şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü. Çift bir daha fevri davranmama ve ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.

