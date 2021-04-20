Kaan Yıldırım'dan flaş hamle! Ayrılık iddialarını böyle yalanladı

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından kadınların birinin Hadise olduğu ileri sürülmüştü. Kısa sürede açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanlayan Hadise, "Bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.

AYRILIK İDDİASINA JET YANIT

Hakkındaki iddianın ardından oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile arası açıldığı ileri sürülen Hadise'nin valizle Yıldırım'ın evinden ayrıldığı ileri sürüldü. Son günlerin konuşulan ismi Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldıkları iddialarına yaptığı hamleyle cevap verdi. 12 milyon 600 bin takipçisi olan Hadise, ilk kez oyuncu sevgilisini takibe aldı. Instagram'dan böyle sadece Yıldırım'ı takip eden şarkıcı, ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.Şarkıcının, oyuncuyu takip etmesinin ardından Yıldırım da sevgilisini takibe aldı. Akşam saatlerinde Yıldırım'ın Hadise'yle beraber yaşadığı evden ayrıldığı iddia edilmişti.