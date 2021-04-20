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  4. Kaan Yıldırım'dan flaş hamle! Ayrılık iddialarını böyle yalanladı

Kaan Yıldırım'dan flaş hamle! Ayrılık iddialarını böyle yalanladı

20.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise'nin bu sefer de sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, haklarındaki ayrılık dedikodularına Instagram'dan birbirini takibe alarak yalanladı.

Kaan Yıldırım'dan flaş hamle! Ayrılık iddialarını böyle yalanladı

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından kadınların birinin Hadise olduğu ileri sürülmüştü. Kısa sürede açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanlayan Hadise, "Bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.

AYRILIK İDDİASINA JET YANIT

Hakkındaki iddianın ardından oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile arası açıldığı ileri sürülen Hadise'nin valizle Yıldırım'ın evinden ayrıldığı ileri sürüldü. Son günlerin konuşulan ismi Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldıkları iddialarına yaptığı hamleyle cevap verdi. 12 milyon 600 bin takipçisi olan Hadise, ilk kez oyuncu sevgilisini takibe aldı. Instagram'dan böyle sadece Yıldırım'ı takip eden şarkıcı, ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.Şarkıcının, oyuncuyu takip etmesinin ardından Yıldırım da sevgilisini takibe aldı. Akşam saatlerinde Yıldırım'ın Hadise'yle beraber yaşadığı evden ayrıldığı iddia edilmişti.

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EBRU GÜNDEŞ'İ SİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hadise, Instagram hesabından O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş ile olan fotoğraflarını sildiği de dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Kaan Yıldırım
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