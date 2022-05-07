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Kaan Yıldırım’dan kas şov!

07.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile yeni aşka yelken açan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Kaslı halini ilk kez paylaşan Yıldırım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaan Yıldırım’dan kas şov!

Şarkıcı Hadise’den ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, formunu korumak için büyük çaba sarf ediyor.

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Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Yıldırım kaslı vücudunu ilk kez paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

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BİRAZ KISKANÇLIK İÇEREBİLİR!

Kaan Yıldırım’ın paylaşımına meslektaşı Salih Bademci’den ilginç bir yorum geldi. Bademci “Abartmasak mı? Evet, biraz kıskançlık içerebilir. Ne var” yorumu dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım
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Ünlü oyuncuymuş,neyin ünlü oyuncusu?

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