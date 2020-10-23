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Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise için doğum günü paylaşımı

23.10.2020 01:35 | Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise için doğum günü paylaşımı

Kaan Yıldırım ile uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Hadise 35 yaşına girdi. Sevgilisi Kaan Yıldırım, da Hadise ile çekilmiş fotoğraf karesini Instagram hesabından "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşkı doludizgin devam ediyor. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile kutladı.

Magazin gündemini en çok meşgul eden çiftlerden Kaan Yıldırım ve Hadise, ayrılık iddialarının aksine aşklarını doludizgin yaşadıklarını gösteriyorlar. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "İyi ki doğdun" notunu düştü.
Fotoğrafın üzerine koyduğu ikili yıldız emojisi ise dikkatlerden kaçmadı.

hadise

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