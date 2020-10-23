Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise için doğum günü paylaşımı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşkı doludizgin devam ediyor. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile kutladı.

Magazin gündemini en çok meşgul eden çiftlerden Kaan Yıldırım ve Hadise, ayrılık iddialarının aksine aşklarını doludizgin yaşadıklarını gösteriyorlar. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Fotoğrafın üzerine koyduğu ikili yıldız emojisi ise dikkatlerden kaçmadı.





