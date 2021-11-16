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Kaan Yıldırım, kız arkadaşıyla görüntülenince ortalığı birbirine kattı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

16.11.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım, önceki gece bir mekândan kız arkadaşıyla birlikte çıkıp aracına binerken kameralara yakalandı. Kaan Yıldırım'ın şoförü ise muhabirlere saldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra ise otomobili gazetecilerin üzerine sürerek hızla uzaklaştı.

Kaan Yıldırım, kız arkadaşıyla görüntülenince ortalığı birbirine kattı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam bir mekândan kadın arkadaşıyla çıkıp otomobiline binerken görüntülendi. O esnada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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"YENİ KIZ ARKADAŞINIZ MI?" SORUSUNA SESSİZ KALDI

Snob Mahazin’in haberine göre; Kaan Yıldırım, kız arkadaşını aracına bindirdikten sonra muhabirlerin, "Yeni kız arkadaşınız mı?" şeklindeki sorusu karşısında sessiz kaldı. Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.

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"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"

Kaan Yıldırım, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise hakkında, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." demişti.

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