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Kabataş'ta Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizmişti! Cezası belli oldu

15.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kabataş'ta bir reklam panosunda yer alan resimdeki Türk bayrağında bulunan hilale çizilen asılmış insan silüeti çok konuşulmuştu. Olaya ilişkin 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan davada mahkeme, sanık Ömürcan İşcan'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Duruşmada söz alan İşcan, "Ben sokak sanatçısıyım, siyaset yapmam" dedi.

Kabataş'ta Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizmişti! Cezası belli oldu

Kabataş’ta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömürcan İşcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.

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"SOKAK SANATÇISIYIM, SİYASET YAPMAM"

Duruşmada esasa ilişkin son sözü sorulan sanık İşcan, "Ben sokak sanatçısıyım. Sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam. Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim’’ ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde emniyet birimlerine yapılan ihbarda, ‘Kabataş iskelesinin önündeki levhalarda Türk bayrağı ile ilgili kötü şeyler var’ denilmesi üzerine ihbar ile ilgili Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince incelenmek üzere olay yerine gidildiği anlatıldı.

İddianamede, Kabataş tramvay durağı karşısında Beşiktaş istikametinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait panolarında sergilenen ressam Devrim Erbil’in eserlerinin suretlerinden biri üzerine sol üst tarafta çizili Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silüeti çizildiği, bu şekilde ‘Türk bayrağını alenen aşağılama’ suçunun işlendiği belirtildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin Ömürcan İşcan olduğu, olay yerindeki diğer 5 şüphelinin ise suça konu eylem ile ilgili etkileri olmamaları nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Şüpheli Ömürcan İşcan’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımların da anlatıldığı iddianamede, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından 2 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (İHA)

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