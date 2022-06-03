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  4. Kabe üzerindeki Atatürk görseli olay yarattı! Tepkiler sonrası Savcılık harekete geçti

Kabe üzerindeki Atatürk görseli olay yarattı! Tepkiler sonrası Savcılık harekete geçti

03.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk'ü Kabe üzerinde otururken gösteren görsel olay yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan görseli, bir üniversite öğrencisinin montajla yaptığı belirlenirken, tepkiler peş peşe geldi. Gelen tepkiler sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Kabe üzerindeki Atatürk görseli olay yarattı! Tepkiler sonrası Savcılık harekete geçti

Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin montajla Kabe'nin üzerine konulduğu görsel büyük tepki çekti. Sosyal medya yayılan görsel olay yaratırken, tepkiler çığ gibi büyüdü.

ÖZEL BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ

Sosyal medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan kişinin özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI

Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kabe Mustafa Kemal Atatürk
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