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  4. Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bomba yüklü araçla saldırı: 8 kişi öldü

Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bomba yüklü araçla saldırı: 8 kişi öldü

04.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganların daha sonra başka bir evden rastgele ateş açtığı belirtildi.

Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bomba yüklü araçla saldırı: 8 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Staniksey, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer 4 saldırganın başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırganların gece saatlerinde etkisiz hale getirildiğini ifade eden Stanikzey, saldırıda Bakan Muhammedi ve ailesinin zarar görmediğini kaydetti.

Stanikzey, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını, bölgedeki evlerde yaşayan onlarca sivilin tahliye edildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

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SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Yetkililer, saldırı sırasında Muhammedi'nin evinde başka illerden gelen bazı üst düzey yetkililerin olduğunu bildirdi. Bombanın şiddetiyle Bakan'ın evinin çevresindeki birçok ev ve iş yeri de hasar gördü.

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TERÖR EYLEMİ PROTESTO EDİLDİ

Bombalı saldırının ardından Kabil’de çok sayıda sivil tekbirler getirerek terör eylemini protesto etti.

Eyleme Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ve bazı diğer üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, eylemin son zamanlarda artan saldırılara tepki göstermek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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