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Kabine yarın toplanıyor! En kritik başlık: Asgari ücret

07.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara’da toplanacak. Toplantıda ele alınacak konular arasında asgari ücret görüşmelerinde son durum ve koronavirüs salgınında artan vaka sayıları var. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Kabine yarın toplanıyor! En kritik başlık: Asgari ücret

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı yarın yapılacak olan Kabine Toplantısında olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantının yarın saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısıyla kabine de alınan kararlar kamuoyuyla paylaşacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk iki toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri Kabine Toplantısında paylaşacak. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin durumu ile memurlara yapılacak ek düzeltme zammı da Kabinenin gündeminde olacak. Ekonomide bir başka önemli gündem başlığı döviz kurundaki artış olacak. Alınacak ek tedbirler Kabinede gözden geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati ilk kez toplantıda yer alacak.

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TERÖRLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iç güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin sunum yapacak.

Gelen istihbarat raporları doğrultusunda atılacak adımlar Kabinede gözden geçirilecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüsle mücadele toplantının önemli gündem başlıkları arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Omicron varyantına ilişkin alınacak tedbirler. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabineyle paylaşacak

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asgari ücret Kabine Toplantısı
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