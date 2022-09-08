Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Son yıllarda kablosuz klavyeler; öğrenciler, çalışanlar ve özellikle oyunseverler arasında çok popüler bir ürün hâline geldi. Bu ürünleri popüler yapan en önemli özellik ise taşınabilir yapıda üretilmeleri olabilir. Taşınabilir klavyeler, hafif ve kompakt tasarım özelliğine sahip olduğu için büyük ölçüde kullanım rahatlığı sunar. Gelin, en iyi kablosuz klavye modellerine birlikte göz atalım.

1. Kablosuz klavye önerisi isteyenler için: Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye

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Zarif ve minimalist duruşu ile kullanıcıların beğenisine sunulan Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye, 10 metreye kadar bağlanabilme özelliği vadediyor. "Kablosuz klavye bilgisayara nasıl bağlanır?" diye düşünenler için ürün, 2.4 GHz USB ve Bluetooth ile iki farklı bağlantı türünü destekliyor. Bilgisayarların yanı sıra akıllı telefon ve tabletler üzerinde de kullanılıyor. Ayrıca hem Windows hem MacOS ile uyumlu olan modelin, siyah rengi tercih etmeyenler için beyaz rengi de üretiliyor. Aynı zamanda telefon tutucu gibi kullanım kolaylığı sağlaması, kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

2. Sade ve şık tasarım isteyenlere: Everest Kb-bt82 Beyaz Bluetooth Ultra Ince+şarjlı Mac/win/android/ıos Uyumlu Tablet Standlı Kablosuz Klavye

Şarj edilebilir özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Everest Kb-bt82 Beyaz Bluetooth Ultra Ince+şarjlı Mac/win/android/ıos Uyumlu Tablet Standlı Kablosuz Klavye, aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliğini destekliyor. Basit kullanımı olan ürün, 2.5 saate kadar şarj ömrü olması ile ön plana çıkıyor. Tüm işletim sistemlerine bağlantı özelliği bulunan ürün, bu sayede geniş kullanım alanı sunuyor. "Kablosuz klavye nasıl çalıştırılır?" ve "Kablosuz klavye nasıl bağlanır?" sorularının cevabının ise cihazın kullanım talimatında yer aldığını söylemeden geçmeyelim. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

3. Özgün tasarımı ile kablosuz klavye seti: A4 TECH FG1010 2.4G Q Türkçe FN-Multimedya Klavye+Optik 2000DPI Mouse Siyah/Turuncu Kablosuz Set

Renk tasarımıyla göz dolduran A4 TECH FG1010 2.4G Q Türkçe FN-Multimedya Klavye+Optik 2000DPI Mouse Siyah/Turuncu Kablosuz Set, özellikle oyunseverlerin ilgi odağı olan ürünler arasında bulunuyor. Kablosuz klavyenin yanında optik mouse da bulunan set, kullanıcıların ihtiyacını karşılamada yardımcı oluyor. İki ürünün de kablosuz ve USB bağlantı noktası ile çalıştırılabilir olması, sizi kablo dağınıklığından kurtarıyor. Özgün tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunulan set, 12 aya kadar pil ömrüne sahipken aynı zamanda kablosuz klavye yalnızca 0.56 kg ağırlığında üretiliyor.

4. Gençlerin ve tüm oyunseverlerin favori klavyesi olmaya aday: KUIYN 2.4G Kablosuz Oyun Klavyesi

12 farklı ışık efekti ile KUIYN 2.4G Kablosuz Oyun Klavyesi'nin en eğlenceli klavyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hem USB hem Bluetooth bağlantısı ile bağlanabilen ürün, pek çok cihaz için sorunsuz çalışıyor. Kablosuz klavye en ucuz listelerinde bulunan cihaz, 2.4G yüksek hızlı ve kararlı iletim özelliği sayesinde hem iş hem oyun için ideal bir kullanım alanı sunuyor. 2000 mAh pili ise 20 saate varan kullanım ömrü vadediyor. Ergonomik yapıda tasarlanan kablosuz klavye, efektif ürünlere ilgisi olan herkesin şans vermesi gereken ürünlerden biri oluyor.

5. Nostalji tutkunları için güzel bir seçenek: Ajazz 308ı Çok Renkli Daktilo Tarzı Vintage Kablosuz Klavye

Sırada vintage ürün tutkunlarının ve çocukların çok seveceği bir ürün var. Ajazz 308ı Çok Renkli Daktilo Tarzı Vintage Kablosuz Klavye, görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cıvıl cıvıl renkleriyle çocuklar için de tercih edilebilir tarzda ürün; 20 milyondan fazla tıklanma ömrü vadediyor. Model; masaüstü bilgisayar, laptop, notebooklarda kolaylıkla çalışırken aynı zamanda MAC, Windows ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılıyor. Bluetooth ile bağlantı sağlayan klavye, pil ile çalışıyor. Çalışma masanıza farklılık katmak istiyorsanız bu şirin cihaza şans verebilirsiniz.

6. Rose gold renginin en güzel hâli: Everest KB-BT72 ELITE Rose Gold Ultra İnce Kablosuz Q Klavye + Mouse Set

Son derece şık ve havalı bu tasarımı olan Everest KB-BT72 ELITE Rose Gold Ultra İnce Kablosuz Q Klavye + Mouse Set, rose gold rengi vemetalik yapısıyla göz dolduruyor. Kablosuz klavyenin ergonomik tuş takımı rahat bir kullanım sağlarken ürünü; tablet, masaüstü bilgisayar, laptop, akıllı telefon gibi pek çok cihazda kullanmak mümkün oluyor. Modelin ince yapısı ise rahat taşınabilir özelliğini daha ön plana çıkarıyor. Siz de tercihinizi tüm özellikleri barındıran bu harika klavye ve mouse setinden yana kullanmak istiyorsanız ürünü detaylı biçimde incelemenizi öneriyoruz.

7. Klavye seçimini profesyonel bir tasarımdan yana kullanmak isteyenler için: Logitech MX Keys Kablosuz Aydınlatmalı Klavye

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Kablosuz klavye mekanik kategorilerinde kendine yer bulan Logitech MX Keys Kablosuz Aydınlatmalı Klavye, hem kullanış hem görünüş olarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ergonomik ve taşınabilir özelliğinin yanında sensörle aydınlanan tuşlara sahip ürün, böylece karanlık ortamlarda bile rahat bir kullanım olanağı sunuyor. Minimal tasarımı sayesinde az yer kaplıyor. Emoji tuşları gibi pek çok akıllı tuşlara sahip kompakt tasarımlı klavye, tüm işletim sistemleriyle uyumlu hâlde çalışmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tam şarjla 10 güne kadar dayanan model, arka aydınlatması kapalıyken beş aya kadar çalışır durumda kalıyor.

8. Ultra sessizlik isteyenler için: Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti

2.4 Ghz Wireless özelliği ile sorunsuz bir bağlantı sunan kablosuz klavyede en aranılan özelliklerden biri oluyor. Ekstra olarak numerik tuşlarını da barındıran Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti, oldukça sessiz olması ile ön plana çıkıyor. Sette yer alan optik mouse ise üç tuşlu ve her iki elle de kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Çalışma masanızda rahat bir kullanım özelliği gösterecek klavye ve mouse seti arıyorsanız Philips markalı bu seti güvenle temin edebilirsiniz.

9. Kompakt bir tasarım arayanlara: Logitech K400 Kablosuz Dokunmatik Klavye

Bilgisayarlarla uyumlu Logitech K400 Kablosuz Dokunmatik Klavye, aynı zamanda Smart TV'lerde de kullanılıyor. Ürünün fare özelliği gösteren Touchpad kısmının olması, kolay kullanım vadediyor. Böylece ekstra mouse kullanımına gerek kalmadan kablosuz klavye sayesinde masanızda daha çok çalışma alanına sahip olabilirsiniz. Hem fare hem klavye işlevini aynı anda barındıran bu ergonomik ürün, kullanıcılara USB ve Bluetooth olarak iki farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Çok işlevli bir kablosuz klavye arıyorsanız bu ürüne çalışma masanızda yer açmanız gerekiyor. Logitech kalitesi ile üretilen model, uzun yıllar boyunca kullanım şansı sunuyor.

10. Rahatlığı ön planda tutanlara: Torima Smart Tv Box Ps3 Uyumlu Kablosuz Touchpadli Mini Klavye

Torima Smart Tv Box Ps3 Uyumlu Kablosuz Touchpadli Mini Klavye, oyun tutkunlarının gözdesi olmaya aday ürünlerden biri. Akıllı TV'ler için uyumlu şekilde üretilen model, kullanıcılara oldukça kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda touchpad özelliği barındırması sayesinde fare görevini de üstlenebiliyor. MAC, Android ve Windows gibi işletim sistemleriyle sorunsuz şekilde çalışan ürün; masaüstü veya dizüstü bilgisayar, konsol oyunları ve akıllı TV'ler gibi pek çok cihaz ile uyumlu olarak tasarlanıyor. Ergonomik oluşu ile dikkat çeken bu kablosuz klavye ile birçok işlerinizi kolaylaştıracağınıza eminiz.