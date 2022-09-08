HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

07.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablo dağınıklığından sıkılan biri misiniz? Özellikle bilgisayar masalarındaki kablo yoğunluğu, gözlere kötü gözüktüğü gibi kullanım alanını da daraltıyor. Peki, kablosuz klavyelere şans vererek bu karmaşadan kurtulmak ister misiniz? En iyi kablosuz klavye tavsiyesi listelerini sizler için araştırıp derledik. İşte detaylar!

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

İçindekiler

  • 1. Kablosuz klavye önerisi isteyenler için: Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye
  • 2. Sade ve şık tasarım isteyenlere: Everest Kb-bt82 Beyaz Bluetooth Ultra Ince+şarjlı Mac/win/android/ıos Uyumlu Tablet Standlı Kablosuz Klavye
  • 3. Özgün tasarımı ile kablosuz klavye seti: A4 TECH FG1010 2.4G Q Türkçe FN-Multimedya Klavye+Optik 2000DPI Mouse Siyah/Turuncu Kablosuz Set
  • 4. Gençlerin ve tüm oyunseverlerin favori klavyesi olmaya aday: KUIYN 2.4G Kablosuz Oyun Klavyesi
  • 5. Nostalji tutkunları için güzel bir seçenek: Ajazz 308ı Çok Renkli Daktilo Tarzı Vintage Kablosuz Klavye
  • 6. Rose gold renginin en güzel hâli: Everest KB-BT72 ELITE Rose Gold Ultra İnce Kablosuz Q Klavye + Mouse Set
  • 7. Klavye seçimini profesyonel bir tasarımdan yana kullanmak isteyenler için: Logitech MX Keys Kablosuz Aydınlatmalı Klavye
  • 8. Ultra sessizlik isteyenler için: Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti
  • 9. Kompakt bir tasarım arayanlara: Logitech K400 Kablosuz Dokunmatik Klavye
  • 10. Rahatlığı ön planda tutanlara: Torima Smart Tv Box Ps3 Uyumlu Kablosuz Touchpadli Mini Klavye

Son yıllarda kablosuz klavyeler; öğrenciler, çalışanlar ve özellikle oyunseverler arasında çok popüler bir ürün hâline geldi. Bu ürünleri popüler yapan en önemli özellik ise taşınabilir yapıda üretilmeleri olabilir. Taşınabilir klavyeler, hafif ve kompakt tasarım özelliğine sahip olduğu için büyük ölçüde kullanım rahatlığı sunar. Gelin, en iyi kablosuz klavye modellerine birlikte göz atalım.

1. Kablosuz klavye önerisi isteyenler için: Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Zarif ve minimalist duruşu ile kullanıcıların beğenisine sunulan Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye, 10 metreye kadar bağlanabilme özelliği vadediyor. "Kablosuz klavye bilgisayara nasıl bağlanır?" diye düşünenler için ürün, 2.4 GHz USB ve Bluetooth ile iki farklı bağlantı türünü destekliyor. Bilgisayarların yanı sıra akıllı telefon ve tabletler üzerinde de kullanılıyor. Ayrıca hem Windows hem MacOS ile uyumlu olan modelin, siyah rengi tercih etmeyenler için beyaz rengi de üretiliyor. Aynı zamanda telefon tutucu gibi kullanım kolaylığı sağlaması, kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Ürünü İncele

2. Sade ve şık tasarım isteyenlere: Everest Kb-bt82 Beyaz Bluetooth Ultra Ince+şarjlı Mac/win/android/ıos Uyumlu Tablet Standlı Kablosuz Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Şarj edilebilir özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Everest Kb-bt82 Beyaz Bluetooth Ultra Ince+şarjlı Mac/win/android/ıos Uyumlu Tablet Standlı Kablosuz Klavye, aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliğini destekliyor. Basit kullanımı olan ürün, 2.5 saate kadar şarj ömrü olması ile ön plana çıkıyor. Tüm işletim sistemlerine bağlantı özelliği bulunan ürün, bu sayede geniş kullanım alanı sunuyor. "Kablosuz klavye nasıl çalıştırılır?" ve "Kablosuz klavye nasıl bağlanır?" sorularının cevabının ise cihazın kullanım talimatında yer aldığını söylemeden geçmeyelim. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Özgün tasarımı ile kablosuz klavye seti: A4 TECH FG1010 2.4G Q Türkçe FN-Multimedya Klavye+Optik 2000DPI Mouse Siyah/Turuncu Kablosuz Set

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Renk tasarımıyla göz dolduran A4 TECH FG1010 2.4G Q Türkçe FN-Multimedya Klavye+Optik 2000DPI Mouse Siyah/Turuncu Kablosuz Set, özellikle oyunseverlerin ilgi odağı olan ürünler arasında bulunuyor. Kablosuz klavyenin yanında optik mouse da bulunan set, kullanıcıların ihtiyacını karşılamada yardımcı oluyor. İki ürünün de kablosuz ve USB bağlantı noktası ile çalıştırılabilir olması, sizi kablo dağınıklığından kurtarıyor. Özgün tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunulan set, 12 aya kadar pil ömrüne sahipken aynı zamanda kablosuz klavye yalnızca 0.56 kg ağırlığında üretiliyor.

Ürünü İncele

4. Gençlerin ve tüm oyunseverlerin favori klavyesi olmaya aday: KUIYN 2.4G Kablosuz Oyun Klavyesi

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

12 farklı ışık efekti ile KUIYN 2.4G Kablosuz Oyun Klavyesi'nin en eğlenceli klavyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hem USB hem Bluetooth bağlantısı ile bağlanabilen ürün, pek çok cihaz için sorunsuz çalışıyor. Kablosuz klavye en ucuz listelerinde bulunan cihaz, 2.4G yüksek hızlı ve kararlı iletim özelliği sayesinde hem iş hem oyun için ideal bir kullanım alanı sunuyor. 2000 mAh pili ise 20 saate varan kullanım ömrü vadediyor. Ergonomik yapıda tasarlanan kablosuz klavye, efektif ürünlere ilgisi olan herkesin şans vermesi gereken ürünlerden biri oluyor.

Ürünü İncele

5. Nostalji tutkunları için güzel bir seçenek: Ajazz 308ı Çok Renkli Daktilo Tarzı Vintage Kablosuz Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Sırada vintage ürün tutkunlarının ve çocukların çok seveceği bir ürün var. Ajazz 308ı Çok Renkli Daktilo Tarzı Vintage Kablosuz Klavye, görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cıvıl cıvıl renkleriyle çocuklar için de tercih edilebilir tarzda ürün; 20 milyondan fazla tıklanma ömrü vadediyor. Model; masaüstü bilgisayar, laptop, notebooklarda kolaylıkla çalışırken aynı zamanda MAC, Windows ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılıyor. Bluetooth ile bağlantı sağlayan klavye, pil ile çalışıyor. Çalışma masanıza farklılık katmak istiyorsanız bu şirin cihaza şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Rose gold renginin en güzel hâli: Everest KB-BT72 ELITE Rose Gold Ultra İnce Kablosuz Q Klavye + Mouse Set

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Son derece şık ve havalı bu tasarımı olan Everest KB-BT72 ELITE Rose Gold Ultra İnce Kablosuz Q Klavye + Mouse Set, rose gold rengi vemetalik yapısıyla göz dolduruyor. Kablosuz klavyenin ergonomik tuş takımı rahat bir kullanım sağlarken ürünü; tablet, masaüstü bilgisayar, laptop, akıllı telefon gibi pek çok cihazda kullanmak mümkün oluyor. Modelin ince yapısı ise rahat taşınabilir özelliğini daha ön plana çıkarıyor. Siz de tercihinizi tüm özellikleri barındıran bu harika klavye ve mouse setinden yana kullanmak istiyorsanız ürünü detaylı biçimde incelemenizi öneriyoruz.

Ürünü İncele

7. Klavye seçimini profesyonel bir tasarımdan yana kullanmak isteyenler için: Logitech MX Keys Kablosuz Aydınlatmalı Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kablosuz klavye mekanik kategorilerinde kendine yer bulan Logitech MX Keys Kablosuz Aydınlatmalı Klavye, hem kullanış hem görünüş olarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ergonomik ve taşınabilir özelliğinin yanında sensörle aydınlanan tuşlara sahip ürün, böylece karanlık ortamlarda bile rahat bir kullanım olanağı sunuyor. Minimal tasarımı sayesinde az yer kaplıyor. Emoji tuşları gibi pek çok akıllı tuşlara sahip kompakt tasarımlı klavye, tüm işletim sistemleriyle uyumlu hâlde çalışmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tam şarjla 10 güne kadar dayanan model, arka aydınlatması kapalıyken beş aya kadar çalışır durumda kalıyor.

Ürünü İncele

8. Ultra sessizlik isteyenler için: Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

2.4 Ghz Wireless özelliği ile sorunsuz bir bağlantı sunan kablosuz klavyede en aranılan özelliklerden biri oluyor. Ekstra olarak numerik tuşlarını da barındıran Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti, oldukça sessiz olması ile ön plana çıkıyor. Sette yer alan optik mouse ise üç tuşlu ve her iki elle de kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Çalışma masanızda rahat bir kullanım özelliği gösterecek klavye ve mouse seti arıyorsanız Philips markalı bu seti güvenle temin edebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Kompakt bir tasarım arayanlara: Logitech K400 Kablosuz Dokunmatik Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Bilgisayarlarla uyumlu Logitech K400 Kablosuz Dokunmatik Klavye, aynı zamanda Smart TV'lerde de kullanılıyor. Ürünün fare özelliği gösteren Touchpad kısmının olması, kolay kullanım vadediyor. Böylece ekstra mouse kullanımına gerek kalmadan kablosuz klavye sayesinde masanızda daha çok çalışma alanına sahip olabilirsiniz. Hem fare hem klavye işlevini aynı anda barındıran bu ergonomik ürün, kullanıcılara USB ve Bluetooth olarak iki farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Çok işlevli bir kablosuz klavye arıyorsanız bu ürüne çalışma masanızda yer açmanız gerekiyor. Logitech kalitesi ile üretilen model, uzun yıllar boyunca kullanım şansı sunuyor.

Ürünü İncele

10. Rahatlığı ön planda tutanlara: Torima Smart Tv Box Ps3 Uyumlu Kablosuz Touchpadli Mini Klavye

Kablolardan sıkılanları kablo derdinden kurtaracak en iyi kablosuz klavye önerileri

Torima Smart Tv Box Ps3 Uyumlu Kablosuz Touchpadli Mini Klavye, oyun tutkunlarının gözdesi olmaya aday ürünlerden biri. Akıllı TV'ler için uyumlu şekilde üretilen model, kullanıcılara oldukça kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda touchpad özelliği barındırması sayesinde fare görevini de üstlenebiliyor. MAC, Android ve Windows gibi işletim sistemleriyle sorunsuz şekilde çalışan ürün; masaüstü veya dizüstü bilgisayar, konsol oyunları ve akıllı TV'ler gibi pek çok cihaz ile uyumlu olarak tasarlanıyor. Ergonomik oluşu ile dikkat çeken bu kablosuz klavye ile birçok işlerinizi kolaylaştıracağınıza eminiz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apple'dan şok zam! Bazı iPhone’lar artık daha pahalı: İşte yeni fiyatlarApple'dan şok zam! Bazı iPhone’lar artık daha pahalı: İşte yeni fiyatlar
En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladıEn düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı
Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değilErdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar klavyesi kablosuz klavye kablosuz klavye mouse oyuncu klavyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Çok sevilen, en kullanışlı seyahat kupaları

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Çok sevilen, en kullanışlı seyahat kupaları

Daha canlı saçlara kavuşmanızı sağlayacak son teknoloji ürünü saç kurutma makineleri

Daha canlı saçlara kavuşmanızı sağlayacak son teknoloji ürünü saç kurutma makineleri

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Kepek sorununuzu kökten çözecek!

Kepek sorununuzu kökten çözecek!

Tümünü Gör
Kepek sorununuzu kökten çözecek!

Kepek sorununuzu kökten çözecek!

Sürekli rujunuzu yenileme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? En kalıcı rujları keşfedin

Sürekli rujunuzu yenileme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? En kalıcı rujları keşfedin

Doğayı evinize getirecek, evinizin havasını tamamıyla değiştirecek bitkiler

Doğayı evinize getirecek, evinizin havasını tamamıyla değiştirecek bitkiler

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Canlı, parlak, hacimli kaş ve kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak serumlar

Canlı, parlak, hacimli kaş ve kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak serumlar

Aloe vera mucizesi! Işıl ışıl bir cilt için...

Aloe vera mucizesi! Işıl ışıl bir cilt için...

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Daha canlı saçlara kavuşmanızı sağlayacak son teknoloji ürünü saç kurutma makineleri

Daha canlı saçlara kavuşmanızı sağlayacak son teknoloji ürünü saç kurutma makineleri

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Uygun fiyatlı airfryer arayanlar buraya! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Uygun fiyatlı airfryer arayanlar buraya! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Apple Türkiye'den zam kararı! Bazı iPhone’lar pahalandı: İşte yeni fiyatlar

Apple'dan şok zam! Bazı iPhone’lar artık daha pahalı: İşte yeni fiyatlar

iPhone 14 çıktı mı, ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

iPhone 14 ailesi tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatları

PlayStation 5'e yeni güncelleme! Beklenen 2K çözünürlük desteği geldi

Yeni güncelleme geldi! Beklenen desteğe kavuştu

iPhone 14 etkinliği öncesi Apple Store kapandı: "Hemen döneceğiz"

iPhone 14 tanıtılmadan önce dikkat çeken gelişme!

Bu akşam geliyor! iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri nasıl olacak? İşte Apple etkinliğinde görebileceğimiz her şey

Bu akşam geliyor! iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.