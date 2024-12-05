Kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Bu tuzağa düşmeyin: Sahte içki nasıl tespit edilir? İçkinin sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki kabusu adeta yeniden hortladı. İstanbul'dan peş peşe gelen haberler bir anda endişe yarattı. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişi benzer şikayetlerle hastanelere başvururken; ölüm haberleri endişeleri daha da artırdı.

İSTANBUL'DA BİR HAFTADA 22 KİŞİ ÖLDÜ

Son bir haftada İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Zehirlenenlerden bazılarının hastanelerdeki tedavileri sürerken, Emniyet güçleri de operasyonlarına hız verdi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar İstanbul'da 19 kişi gözaltına alınırken; gözaltına alınanlardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin konuyla ilgili denetimleri sürerken, şimdi de 'sahte içki' tehlikesi ülke gündemine oturdu. Alkol kullanan vatandaşlar "Sahte içki nasıl tespit edilir? İçkinin sahte olduğu nasıl anlaşılır?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Özellikle yılbaşının yaklaşmasıyla söz konusu tehlikenin daha da arttığına dikkat çeken uzmanlar, yeni yıl eğlenceleri öncesi vatandaşları uyarıyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkilerin ne kokusundan, ne de tadından anlaşıldığını belirten, uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İçki şişelerindeki barkod ve etiketlerin çok önemli olduğunu söylenirken; özellikle şişelerin masalarına kapalı halde gelmesine vatandaşların dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Tüketiciler, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) hayata geçirdiği GİB Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulaması sayesinde, aldıkları tütün mamulleri ile alkollü içkilerin sahte ya da kaçak olup olmadığının sorgulanabildiğini hatırlatan uzmanlara göre; tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.

SAHTE ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.