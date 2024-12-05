SON DAKİKA | Sahte içki kabusu! İstanbul'da ölü sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika: Sahte içki kabusu büyüyor. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor. Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

İstanbul'dan gelen haberlere göre; Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 22 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin çalışması sürüyor.