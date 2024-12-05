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  4. SON DAKİKA | Sahte içki kabusu! İstanbul'da ölü sayısı 22'ye yükseldi

SON DAKİKA | Sahte içki kabusu! İstanbul'da ölü sayısı 22'ye yükseldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.12.2024 11:36
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Son dakika haberi: İstanbul’da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi. İstanbul'da 24 kişinin tedavisi sürerken, sahte içki soruşturması kapsamında gözaltına alından şüphelilerden 10'unun tutuklandığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Sahte içki kabusu! İstanbul'da ölü sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika: Sahte içki kabusu büyüyor. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor. Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

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İstanbul'dan gelen haberlere göre; Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 22 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

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10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin çalışması sürüyor.

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İstanbul sahte içki son dakika
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