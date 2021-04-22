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Kaçak maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 5 yıl hapsi istendi

22.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak yollarla ülkeye maymun getirdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi evine giden memura saldırmıştı. İzgi'nin 5 yıl hapsi istendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, 2019 yılı şubat ayında, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin takipçi arttırmak için yayınladığı videolarda piton yılanı ve maymun bulunduğu ihbarı geldi.

MERİÇ İZGİ MEMURLARA SALDIRDI

Müdürlüğün görevlendirmesiyle Meriç İzgi'nin evine giden memur C.G., piton yılanını alıp işlem başlattı. Meriç İzgi'nin videolarında bu kez yasak maymunu paylaşmasıyla yeni ihbarlar geldi. Maymunu almak için eve giden C.G., ünlü fenomenin saldırılarına ve hakaretlerine maruz kaldı.

İzgi, sosyal medya hesabından C.G.'nin görüntüleriyle "C.G. tarafından usulsüzce yavruma el konuldu ve darp edildim" diye paylaşım yaptı.

C.G.'nin şikâyeti üzerine açılan soruşturmada ifade veren Meriç İzgi, paylaşımla ilgili "Bu bir anlık öfkeyle yapılmış bir harekettir" dedi.

Savcılık, İzgi hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin evine geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon ile maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Olayın ardından yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenen İzgi'nin 2. kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

Meriç İzgi'nin yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim etmişti. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meriç İzgi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, fenomen hakkında "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç izgi
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