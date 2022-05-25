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  4. Kaçakçıları taşıyan kamyon Kocaeli'ye geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Kaçakçıları taşıyan kamyon Kocaeli'ye geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

25.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sığınmacılara ilişkin her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldiği ileri sürülen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde bir kamyonetin kasasından sığınmacı olduğu ileri sürülen kalabalık bir grup insan akın akın iniyor.

Kocaeli'deki son görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki kişilerin Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılar olduğu öne sürüldü. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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AKIN AKIN İNDİLER

Gebze'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bir kamyonetten telaşlı bir şekilde ve bağrış çağrış içinde inen insan kalabalığı görülüyor. Tıklım tıklım dolu kamyondan inen kişilerin her yaştan olduğu görülürken en çok da gençlerin bulunduğu ve hemen hepsinin sırtında yükler olduğu görülüyor.

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Görüntüleri çeken kişi kamyonete yaklaşarak "Bu ne ağabey, bu ne ağabey" diye sesleniyor ve "Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık günah değil mi ağabey" diye sitem ediyor.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Ya işleri çok zor millet sıcak yatağinda yatarken eleştiriyo karnı tokken eleştiriyor sıcak evinde tv karşişinda eleştiriyor birazda Allahtan korkmak lazm yazık değilmi bunlara ukraynali sığınmacılar olsa laf etmezsiniz acık seçik medern olmayinca hayvan muamelesi yapiyorsunuz Allah buyuk yazık
haklısın kardeş adresini telefonunu ver 1 aileyi senin eve yerleştirelim ne dersin ?
Sen nasıl bir kafasın hayret
bu ulkeye yazik degil mi once kendi ülkeni düşün
La bi yuru işine..Allah korkusu diye diye milletin içinden geçtiniz..Çok acıyorsan al evine besle koçum sana engel olan yok..Ben bu arapları ülkemde daha fazla görmek istemiyorum..Alayı işsiz sapık defolup gitsinler
cok seviyorsan neden evinde misafir etmiyor sun. yapmışsın ama vicdan yaptirirsin.
Daha bugün birtanesi çocuklarını balkondan atarak, karısınıda bıçaklayarak öldürdü. Sonrada intihar etti. Sen burada neyi savunuyorsun. Ülke olarak battık. Tanam daha derdiniz ne.
Ellerini kollarını sallayarak getiriliyorlar ne güzel iş sorumlular ayakta uyuyor yada bilerek göz yumuyor
Evine al besle o zaman.

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