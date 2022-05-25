Kaçakçıları taşıyan kamyon Kocaeli'ye geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Kocaeli'deki son görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki kişilerin Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılar olduğu öne sürüldü. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

AKIN AKIN İNDİLER

Gebze'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bir kamyonetten telaşlı bir şekilde ve bağrış çağrış içinde inen insan kalabalığı görülüyor. Tıklım tıklım dolu kamyondan inen kişilerin her yaştan olduğu görülürken en çok da gençlerin bulunduğu ve hemen hepsinin sırtında yükler olduğu görülüyor.

Görüntüleri çeken kişi kamyonete yaklaşarak "Bu ne ağabey, bu ne ağabey" diye sesleniyor ve "Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık günah değil mi ağabey" diye sitem ediyor.



