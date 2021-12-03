Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

Organize İşler, Plajda, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Yedi Kocalı Hürmüz gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Sarp Apak şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir rolüne hayat veriyor. Sarp Apak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamladı. İşte detaylar...
11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu Sarp Apak 40 yaşındadır. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Apak 5 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadı, ardından ailesi ile Bursa'ya taşındı. Bursa'da büyüyen Sarp Apak Bursa Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. İşletme eğitimi almayı planlayan Apak'ın tiyatroya yönelmesi, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. 2004'te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitiren Apak okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.
Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde üzerine düşen oyunculuk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. O yıl Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na katıldı ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rol aldı. Sonrasında dizi ve reklam projeleriyle kamera karşısına geçti. Apak asıl çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolü ile yakaladı. Ardından rol aldığı projelerle beğeni topladı.
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