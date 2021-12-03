Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

Organize İşler, Plajda, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Yedi Kocalı Hürmüz gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Sarp Apak şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir rolüne hayat veriyor. Sarp Apak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamladı. İşte detaylar...

SARP APAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu Sarp Apak 40 yaşındadır. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Apak 5 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadı, ardından ailesi ile Bursa'ya taşındı. Bursa'da büyüyen Sarp Apak Bursa Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. İşletme eğitimi almayı planlayan Apak'ın tiyatroya yönelmesi, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. 2004'te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitiren Apak okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.

Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde üzerine düşen oyunculuk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. O yıl Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na katıldı ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rol aldı. Sonrasında dizi ve reklam projeleriyle kamera karşısına geçti. Apak asıl çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolü ile yakaladı. Ardından rol aldığı projelerle beğeni topladı.

SARP APAK TİYATRO OYUNLARI

Öp Babanın Elini

Sizinkiler Dünya Kaç Bucak

Ağır Roman

BKM Mutfak

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Yoldan Çıkan Oyun

SARP APAK FİLMLERİ

Organize İşler (2005 yılı Kemal)

Beyaz Melek (2007 yılı Reşat)

Plajda (2008 yılı Ali)

O... Çocukları (2008 yılı Saffet)

Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet)

Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer)

Yeraltı (2012 yılı Barmen)

Karışık Kaset(2014 Ulaş)

Yaktın Beni (2015 Selam)

Ölümlü Dünya (2018)

SARP APAK DİZİLERİ