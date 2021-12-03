MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

03.12.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Apak'ın kim olduğu merak konusu oldu. Sarp Apak oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Şimdilerde Sarp Apak Öykü Karayel, Akın Akınözü ile birlikte Kaderimin Oyunu dizisinde rol alıyor. İşte Sarp Apak hakkında merak edilenler...

Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

Organize İşler, Plajda, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Yedi Kocalı Hürmüz gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Sarp Apak şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir rolüne hayat veriyor. Sarp Apak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamladı. İşte detaylar...

SARP APAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu Sarp Apak 40 yaşındadır. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Apak 5 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadı, ardından ailesi ile Bursa'ya taşındı. Bursa'da büyüyen Sarp Apak Bursa Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. İşletme eğitimi almayı planlayan Apak'ın tiyatroya yönelmesi, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. 2004'te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitiren Apak okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.

Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde üzerine düşen oyunculuk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. O yıl Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na katıldı ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rol aldı. Sonrasında dizi ve reklam projeleriyle kamera karşısına geçti. Apak asıl çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolü ile yakaladı. Ardından rol aldığı projelerle beğeni topladı.

Kaderimin Oyunu Mahir kimdir? Sarp Apak kaç yaşında ve nereli?

SARP APAK TİYATRO OYUNLARI

  • Öp Babanın Elini
  • Sizinkiler Dünya Kaç Bucak
  • Ağır Roman
  • BKM Mutfak
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar
  • Yoldan Çıkan Oyun

SARP APAK FİLMLERİ

  • Organize İşler (2005 yılı Kemal)
  • Beyaz Melek (2007 yılı Reşat)
  • Plajda (2008 yılı Ali)
  • O... Çocukları (2008 yılı Saffet)
  • Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet)
  • Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer)
  • Yeraltı (2012 yılı Barmen)
  • Karışık Kaset(2014 Ulaş)
  • Yaktın Beni (2015 Selam)
  • Ölümlü Dünya (2018)

SARP APAK DİZİLERİ

  • Avrupa Yakası (2006-2009 Tanrıverdi)
  • Kavak Yelleri (2009-2011 Güven Karakuş)
  • Yalan Dünya (2011-2014 Emir Danışman)
  • Jet Sosyete (2018-2020 Ozan Özpamuk)
  • Kaderimin Oyunu (2021-)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Cristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı yeniden gündemdeCristiano Ronaldo’nun tecavüz skandalı yeniden gündemde
Anahtar Kelimeler:
Sarp Apak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Buca nin evladı

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.