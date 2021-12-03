Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir?

Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan gibi isimler bulunuyor. Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Asiye – Öykü Karayel

Uğur- Yıldırım Özcan

Cemal – Akın Akınözü

Nergis- Iraz Akçam

Mahir – Sarp Apak

Zahide – Esra Dermancıoğlu

Raci – Kaan Çakır

Helin – Meriç Aral

Nedret – Ülkü Duru

Harun – Müfit Karacan

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asiye genç yaşında iki çocuğuyla mücadele verir. Kızı Nergis'in başına gelenler ile Asiye'nin hayatı tepetaklak olur. Kızını korumak için dönüşü olmayan yolculuğa çıkan Asiye'nin yolu Mahir ile kesişir. Asiye'ye ve kızına yardım eden, onları arabasına alan Mahir, anne ve kızın hayatını değiştireceğinden habersizdir.



