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Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir?

03.12.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaderimin Oyunu dizisinin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi 3 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dizinin yönetmeliği Emre Kabakuşak'a ait. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir?

Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan gibi isimler bulunuyor. Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Asiye – Öykü Karayel
  • Uğur- Yıldırım Özcan
  • Cemal – Akın Akınözü
  • Nergis- Iraz Akçam
  • Mahir – Sarp Apak
  • Zahide – Esra Dermancıoğlu
  • Raci – Kaan Çakır
  • Helin – Meriç Aral
  • Nedret – Ülkü Duru
  • Harun – Müfit Karacan

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asiye genç yaşında iki çocuğuyla mücadele verir. Kızı Nergis'in başına gelenler ile Asiye'nin hayatı tepetaklak olur. Kızını korumak için dönüşü olmayan yolculuğa çıkan Asiye'nin yolu Mahir ile kesişir. Asiye'ye ve kızına yardım eden, onları arabasına alan Mahir, anne ve kızın hayatını değiştireceğinden habersizdir.


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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Öykü Karayel
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