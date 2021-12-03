Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu oyuncuları kimdir?

Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan gibi isimler bulunuyor. Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...
Asiye genç yaşında iki çocuğuyla mücadele verir. Kızı Nergis'in başına gelenler ile Asiye'nin hayatı tepetaklak olur. Kızını korumak için dönüşü olmayan yolculuğa çıkan Asiye'nin yolu Mahir ile kesişir. Asiye'ye ve kızına yardım eden, onları arabasına alan Mahir, anne ve kızın hayatını değiştireceğinden habersizdir.
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