Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

Sarp Apak ekranların tanınan simaları arasında yer alıyor. Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir rolüne hayat veren Sarp Apak'ın tiyatro alanında kariyeri, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul'a giden Apak, tiyatro oyunlarında görev aldı ve sonrasında kamera önüne geçti.

SARP APAK'IN ESKİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI!

Birçok tiyatro, dizi ve film projesinde yer alan Sarp Apak asıl çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolü ile yakaladı. Instagram'da, 'sarpapak' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Sarp Apak'ın eski fotoğrafları görenleri şaşırttı.

20'li yaşlar akımına uyan Sarp Apak Instagram'da paylaştığı gençlik fotoğrafının altına, "Böyle giyinmeme engel olmayan tüm çevreme sitemlerimi iletiyorum." ifadelerini düşmüştü.

Yıllar içinde birçok proje ile kamera karşısına çıkan Sarp Apak kendi yazıp bestelediği “Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başarmıştı.





