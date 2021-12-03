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Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

03.12.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Apak Organize İşler, Güneşi Gördüm, Plajda, Beyaz Melek, Yedi Kocalı Hürmüz gibi birçok projede yer aldı. Ünlü oyuncu Sarp Apak şimdilerde Öykü Karayel ve Akın Akınözü ile birlikte Kaderimin Oyunu dizisinde rol alıyor. Sarp Apak'ın yıllar önceki halini görenler 'Yok artık' dedi. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

Sarp Apak ekranların tanınan simaları arasında yer alıyor. Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir rolüne hayat veren Sarp Apak'ın tiyatro alanında kariyeri, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul'a giden Apak, tiyatro oyunlarında görev aldı ve sonrasında kamera önüne geçti.

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

SARP APAK'IN ESKİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI!

Birçok tiyatro, dizi ve film projesinde yer alan Sarp Apak asıl çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolü ile yakaladı. Instagram'da, 'sarpapak' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Sarp Apak'ın eski fotoğrafları görenleri şaşırttı.

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

20'li yaşlar akımına uyan Sarp Apak Instagram'da paylaştığı gençlik fotoğrafının altına, "Böyle giyinmeme engel olmayan tüm çevreme sitemlerimi iletiyorum." ifadelerini düşmüştü.

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

Yıllar içinde birçok proje ile kamera karşısına çıkan Sarp Apak kendi yazıp bestelediği “Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başarmıştı.

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

Kaderimin Oyunu’nun yıldızını hiç böyle görmediniz! Sarp Apak’ın bu görüntüsü, ‘Yok artık’ dedirtti!

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Sarp Apak
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