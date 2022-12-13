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Kadıköy’de denetime takıldı, tepkisi şaşkına çevirdi: Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum, sansürler misiniz?

13.12.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de yapılan denetimde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, ''Kayıtlarımın kişisel hakkım olarak paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur. Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum'' diye konuştu.

Kadıköy’de denetime takıldı, tepkisi şaşkına çevirdi: Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum, sansürler misiniz?

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı.

Denetim esnasında durdurulan bir kişiye yapılan alkol ölçümünde 0.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol oranının yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanmayan şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur” dedi.

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“SANSÜRLEYEREK BİR ŞEY YAPABİLİRSENİZ”

Kadıköy’de denetime takılan sürücü Birolcan Yazıcı, “Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunun hakkında herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Kayıtlarımın kişisel hakkım olarak paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur. Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum” diye konuştu.

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Muhabirleri görünce hemen telefonuna sarıldı: Rezillik... Muhabirleri görünce hemen telefonuna sarıldı: Rezillik...

(İHA)

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