HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy'de kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

26.05.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Kadıköy'de kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kadıköy'de özel bir hastanede meydana geldi. G.M'nin çalıştığı hastaneye giden katil zanlısı, iddiaya göre burada eski eşi G.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, G.M'yi çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı. Hastane çalışanları durumu polise bildirirken, kanlar içinde yere yığılan kadın ise hemen ameliyata alındı.

Antalya'da vahşet! Kayıp başvurusunda bulunduğu eşini boğarak öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüşAntalya'da vahşet! Kayıp başvurusunda bulunduğu eşini boğarak öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.M. kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.