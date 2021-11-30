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  4. Kadıköy'de polisin silahından çıkan kurşunla öldü! Polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de polisin silahından çıkan kurşunla öldü! Polis görevden uzaklaştırıldı

30.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri yakalanırken, gözaltına alınmamak için direndiği iddia edilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadıköy'de polisin silahından çıkan kurşunla öldü! Polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'deki olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe mahallesinde uygulama yapan ekibimizin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.

Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valiliğinin açıklamasında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

(DHA)

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polis Kadıköy
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