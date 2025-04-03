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  4. Kadıköy'deki derbi sonrası Emniyet duyurdu! 43 taraftar hakkında işlem başlatıldı

Kadıköy'deki derbi sonrası Emniyet duyurdu! 43 taraftar hakkında işlem başlatıldı

03.04.2025 08:45
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kadıköy'deki derbi sonrası Emniyet duyurdu! 43 taraftar hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Derbi emniyet fenerbahçe galatasaray
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