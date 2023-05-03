Kadıköy sahilinde korkunç cinayet! İstediği türküyü çalmayan müzisyeni göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kadıköy'deki saat 19.00 sıralarında rıhtımda meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.C., Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C., elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli M.C. de denize atladı.

SAHİL GÜVENLİK GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.C. ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DENİZE ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ"

Görgü tanığı Mahsun A.,"Cihan bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. Ya da başka bir şey oldu. Aralarında kavga çıkmış. Adam da tutmuş bıçağı Cihan’a sallamış. Cihan zaten denize düştüğü zamanda öteki denize atlayarak kaçmaya çalışmış. Ya kurtarmaya atlamış onu ya da kaçmaya çalışmış. Sonra yakalanmış zaten" dedi.

"BİR ŞARKI SÖYLEYİNCE DÜNYALAR ONUN OLUYORDU"

Esnaf Aysel A. ise, “Ben burada esnafım. Ama olay olduğu an burada değildim. Cihan arkadaşımız tanıdığım kadarıyla iyi bir insandı. Bizim de işlerimize koşuyordu mesela. Kargoda çalışıyordu. Şarkı söylemeye çok seviyordu. Yani onun için bambaşka bir şeydi. Bir şarkı söyleyince dünyalar onun oluyordu. Olay 6 buçuk, 7 sıralarında oldu. Şarkı söylüyorlar. Oradaki bir şahıs demiş ki para atıyoruz niye türkü söylemiyorsunuz derken, o sırada olay başlıyor. Karşı tarafın elinde bıçak var. Bunu da kimse görmemiş mi. Nasıl görmüyorlar onu da anlamıyorum. O kargaşada bıçağı yiyor. Olay tam deniz kenarında olduğu için aşağıya düşüyor. Bıçaklayan kişi de onun hemen ardından denize atlıyor. Denizdeki kanı görünce o da yardım etmeye çalışıyordu o sırada. Deniz kıpkırmızı oldu bir anda. Kan kaybından kaybettik arkadaşımızı. Üzgünüz" diye konuştu.(DHA)

