Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy-Tavşantepe metrosu Bostancı durağında bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

#kadıköymetro



24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır. ⬇️https://t.co/pnsijvIfCy — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) November 25, 2021



