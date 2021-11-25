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  4. Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

25.11.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler ve küfürler savuran saldırgan yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anlarıYolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy-Tavşantepe metrosu Bostancı durağında bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.


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