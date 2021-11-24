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  4. Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

24.11.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların yaşanan olaya tepki göstermemesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

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BIÇAKLA GENÇ KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Kadıköy
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