Kadın 21. son bölüm izle: Pırıl - Bahar karşı karşıya! (Kadın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 21. son bölümü gecenin en çok izlenen programı olmayı başardı. Salı akşamları Fox TV'de ekrana gelen ve başrolünde Özge Pirinçci'nin yer aldığı Kadın dizisi, 20 Mart Salı akşamı reyting sonuçlarına göre günün birincisi oldu. Peki Kadın son bölümde neler oldu? Kadın 21. bölümde Şirin, Sarp'ın izini sürerken sevgili olduklarını düşündüğü Şirin'in peşine düşüyor. İlk önce evlerine giden ama orada bulamayan Bahar, Doruk'un sözleri ile Boraların evinde kaldığını öğrenir ve oraya gider. Kadın 22. yeni bölüm fragmanında ise Pırıl, tehlikeli bir hamle yapar ve Bahar'ı görmek için çocuklarını okullarına gider. Pırıl, onları görerek ne yapmayı planlamaktadır. Kadın 21. son bölümü ile 22. yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemez ve Şirin’in peşine düşer. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmiştir.

Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yapar. Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzülür. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıdır. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıyadır.

Kadın son bölüm izle

KADIN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI