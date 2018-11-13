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Kadın'da Bahar Sarp'ın yaşadığını öğreniyor mu? Şirin'e Pırıl darbesi! Kadın dizisi 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.11.2018 00:17 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin yeni bölümünde, Bahar'ın ailesi Sarp'ın yaşadığını kızlarına söylemeye karar veriyor. Bahar'a ise evlilik teklif eden Arif, Bahar'ın ailesine rest çekerek aradan çekilmeyeceğini ve sonuna kadar burada olacağını söylüyor. Diğer yandan ise Sarp'ın eşi Pırıl, Şirin'in babasının sevgilisi olduğunu ama aynı anda kocasıyla yattığını açıklıyor. Şirin ailesi tarafından evden kovuluyor.

Kadın'da Bahar Sarp'ın yaşadığını öğreniyor mu? Şirin'e Pırıl darbesi! Kadın dizisi 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisi 39. yeni bölümüyle 13 Kasım Salı akşamı ekranda olacak. Kadın dizisinin yeni bölümünde Bahar, Sarp, Şirin ve Arif arasında şok gelişmeler yaşanacak. Sarp'ın telefonuna Şirin'den gelen mesajı gören Pırıl çok sinirlenince soluğu Enver ve Hatice'nin yanında alıyor. Pırıl'ın Şirin hakkında söyledikleri aileyi şoke ediyor. Diğer yandan ise ilik nakli olan Bahar'ın hastanede tedavisi sürüyor. Ailesi Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeye karar veriyor. Ancak bunu duyan Arif çılgına dönüyor.

KADIN 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kadın dizisi son bölümde hastanede ölüm kalım savaşı veren Bahar'ın tek kurtuluş yolu olan ilik nakli için Sarp Şirin'in yanına gitti. Şirin'e gözyaşları içinde yalvaran Sarp, kardeşi Bahar'a iliğini vermesini istedi. Şirin ise odadan herkesi çıkarttı ve Sarp'tan soyunmasını istedi. Kardeşi Bahar'dan intikam almak için iliğini vermek karşılığında Sarp'la beraber olan Şirin, olan biteni ise videoya çekti. Hastanede karşısında Şirin'i görünce duygulanan Bahar'ın sevinci ise kısa sürdü. Şirin, Bahar'a 'Sarp'ın bana sahip olmasına izin vermemeliydim' dedi. Bahar'ı Sarp'la yıkan Şirin iliğini ise verdi.

Bahar’a ilik vermeyi kabul eden Şirin’i Sarp’ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar’ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp’ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar’ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar’dan Sarp’ın yaşadığını gizlemek ise Arif’i içten içe rahatsız etmeye başlar.

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