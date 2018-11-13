Kadın'da Bahar Sarp'ın yaşadığını öğreniyor mu? Şirin'e Pırıl darbesi! Kadın dizisi 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisi 39. yeni bölümüyle 13 Kasım Salı akşamı ekranda olacak. Kadın dizisinin yeni bölümünde Bahar, Sarp, Şirin ve Arif arasında şok gelişmeler yaşanacak. Sarp'ın telefonuna Şirin'den gelen mesajı gören Pırıl çok sinirlenince soluğu Enver ve Hatice'nin yanında alıyor. Pırıl'ın Şirin hakkında söyledikleri aileyi şoke ediyor. Diğer yandan ise ilik nakli olan Bahar'ın hastanede tedavisi sürüyor. Ailesi Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeye karar veriyor. Ancak bunu duyan Arif çılgına dönüyor.

KADIN 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.