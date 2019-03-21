Kadın'da Pırıl Nezir'i öldürüyor mu? Kadın dizisi 55. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 26 Mart Salı ekrana gelecek olan 55. yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.

Kadın dizisi fragmanında Sarp'ın oğlu Doruk'un fotoğrafına bakarak ağlaması dikkat çekti. Nezir diğer yandan Suat'ı kaçırdı. Sarp'ın halini gören Suat, Münir'e 'Bu niye böyle?' diye sordu. Münir ise 'Galiba büyük oğlunu öldürdüler' dedi. Peki Kadın'da Nezir, Sarp'ın oğlu Doruk'u gerçekten öldürdü mü?

Bahar ve çocuklarını kaçıran Nezir, Sarp'a da korkunç bir oyun oynadı. Nezir Suat'ı da kaçırarak işkence yapıyor. Oğlunu öldürmekle suçladığı Sarp'tan intikam almak isteyen Nezir, Doruk'u öldüreceğini söylüyor. Sarp'ın gözyaşları içinde oğlunun fotoğrafına baktığını gören Suat'a Münir'in verdiği yanıt şoke ediyor. Peki Kadın'da Bahar ve Sarp'ın oğlu Doruk öldü mü?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 19 Mart Salı ekrana gelen 54. son bölümünde Nezir'in yaptıkları damga vurdu. Oğlunu öldürmekle suçladığı Sarp'tan intikam almak isteyen Nezir, önce Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise onları kurtarmak için Nezir'in evine geldi. Ancak Nezir, Sarp'a korkunç bir oyun oynadı. Çocuklarının fotoğrafları ters bir şekilde Sarp'ın önüne koyan Nezir bir tanesini seçmesini istedi. Sarp ise bilmeden büyük oğlu Doruk'un fotoğrafını seçti.