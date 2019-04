Kadın'da Pırıl, Sarp ve Şirin'in fotoğraflarını Bahar'a gönderdi! Kadın dizisi 59. son bölüm izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın son bölümü ile 23 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 59. son bölümde, Pırıl'ın öfkesi doruğa çıktı. Sarp ve Bahar'ı yeniden mutlu bir şekilde gören Pırıl çılgına döndü. Şirin'in Sarp'a tuzak kurduğu fotoğraflar aklına gelen Pırıl, Sarp ve Bahar'ı ayırmak için fotoğrafları gönderdi. Kadın dizisinin yeni bölümünde ise, Bahar'ın bu fotoğrafları görünce ne yapacağı ortaya çıkacak.

KADIN 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 30 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 60. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.

Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?