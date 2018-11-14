Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 39. son bölümüyle 13 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde Şirin, Sarp'ın kendisiyle beraber olması karşılığında ablası Bahar'a ilik vermeyi kabul etti. Hastanede ölüme pençeleşen Bahar, Şirin'den alınan ilikle sağlığına kavuştu ve evine döndü. Diğer yandan ise Şirin'in eşi Sarp'a attığı mesajları gören Pırıl çılgına döndü ve Enver ile Hatice'nin yanına giderek Şirin'le ilgili gerçekleri açıkladı. Şirin'in Sarp'a gönderdiği fotoğrafları gösteren Pırıl, 'Kızınız babamın sevgilisi. Ama aynı zamanda kocamla da yattı' dedi. Enver ise duydukları karşısında fenalaştı. Şirin'e tokat atan Enver, evden kovdu.

Arif ise Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemek isteyen Hatice ve Enver'e rest çekti.

KADIN 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

