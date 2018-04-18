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Kadın dizisi 26. bölüm fragmanı! Bahar'a bulunan ilik Şirin'in mi?

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2018 01:59 | Son Güncelleme

Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde Bahar'a aranan ilik bulunuyor. Sevinçli haberi alınca çığlıklar atarak sevinen Bahar'a Şirin'in iliği mi uydu? Bahar ne yapacak? Alp Karahan ise kendisine gelen fotoğrafları görünce şoke oluyor.

Kadın dizisi 26. bölüm fragmanı! Bahar'a bulunan ilik Şirin'in mi?

Fox TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Kadın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Ece Özdikici, Devrim Özder Akın, Feyyaz Duman, Ayça Erturan'ın paylaştığı Kadın'ın yeni bölümünde Bahar'a ilik bulunuyor.

Bunu duyan Bahar'ın sevinçten havaya uçuyor. Ancak aranan ilik Şirin'den olduğunu duyan Bahar ne yapacak merak konusu oldu? Şirin vE Sarp'ın karşılaşmasının yankıları da devam etti.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...

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