Kadın dizisi 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sarp ve Şirin'in Bahar için pazarlığı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 36. yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Kadın dizisinin son bölümünde, hastalığı iyice kötüleşen Bahar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam savaşı veren Bahar'a Arif evlenmek teklif etti. Tek taş yüzükle evlenme teklifi yapan Arif'e, Bahar'ın cevabı ise 'Ölmez sağ kalırsam' oldu. Diğer yandan ise Sarp yıllardır görmediği çocuklarına sonunda kavuştu. Bahar'ın ölüm döşeğinde olduğunu öğrenen Sarp, Şirin'i iliğini vermesi için hastaneye götürmeye çalıştı.

Kadın dizisinin 37. yeni bölüm fragmanında ise, Sarp Bahar'a yalvararak 'Lütfen Şirin'e yardım et. Ölmesine izin verme' diyor. Şirin ise Sarp'la pazarlık yapmak istediğini söylüyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

