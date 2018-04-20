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Kadın dizisi setinde Caner Cindoruk'a sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 02:16 | Son Güncelleme

Fox'ta ekrana gelen Kadın dizisinde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk'a sürpriz yapıldı.

Kadın dizisi setinde Caner Cindoruk'a sürpriz!

“Kadın” dizisinde Sarp karakterini canlandıran dizinin başrollerinden Caner Cindoruk’a sette doğum günü sürprizi yapıldı.

FOX ekranlarında yayınlanan “Kadın” dizisinin başrollerinden Caner Cindoruk’a geçtiğimiz günlerde sette doğum günü sürprizi hazırlandı. Caner Cindoruk sete girdiği andan itibaren doğum günü kutlamasından köşe bucak kaçtığı halde, ekibin sahne arasında hazırladığı sürprizden kaçamadı. Doğum günü pastasını set ekibi ile birlikte kesen Cindoruk, bu projede olmaktan ve Kadın dizisi ekibiyle çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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kadın caner cindoruk

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