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Kadın dizisinde Bahar'ın sözleri şoke etti! Sarp öldü mü? Kadın 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2019 02:12 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 66. son bölümüyle geldi. Kadın'da geçirdikleri trafik kazasından sonra annesi Hatice'nin ölümüyle Bahar büyük bir yıkım yaşadı. Kadın son bölümde Bahar ile Sarp arasında duygusal anlar yaşandı. Bahar ve Sarp'ı hastanede aynı yatakta uyurken gören Arif ise yıkıldı. Kadın'ın 67. yeni bölüm fragmanında ise Bahar, yanında yatan Sarp'ın hareketsiz kaldığını gördü. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekti. Peki Kadın'da Sarp öldü mü?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 66. son bölümüyle 8 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın son bölümde geçirdikleri trafik kazasından sonra Bahar, annesi Hatice'nin öldüğünü öğrendi. Aile büyük bir yıkım yaşarken, kaza yapan otomobili kullanan Arif ise suçluluk duygusuyla yıkıldı.

Kazada yaralanan Bahar ve Sarp ise hastanede tedavi görürken, aralarında yıllar sonra yeniden bir yakınlaşma oldu. Bahar ve Sarp aynı yatakta uyurken, onları gören Arif büyük bir şok yaşadı.

SARP'A NE OLDU?
Kadın'ın 67. yeni bölüm fragmanında ise hastanede uyanan Bahar, yanında yatan Sarp'ı öptü. Ancak Sarp'ın hareketsiz olduğunu gören Bahar ne yapacağını bilemedi. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekerken, Sarp'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.
Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez.

Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.
Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?

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