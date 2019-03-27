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Kadın dizisinde Nezir'den Bahar ve Pırıl'a şok evlilik teklifi! Kadın 55. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2019 03:06 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 55. son bölümüyle ekrana geldi. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın son bölümünde, Pırıl ve Bahar ile çocuklarını kaçırdıktan sonra Sarp, Münir ve Suat'ı da rehin alan Nezir bu defa intikam almak için bambaşka bir yol seçti. Bahar ve Pırıl, Sarp'a ne olduğunu merak ederken, Nezir ise şok bir teklifte bulundu. Nezir, rehin tuttuğu Bahar ve Pırıl'a evlilik teklif etti. Peki Kadın'da Bahar ve Pırıl ne yapacak? Sarp öldü mü? Kadın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin ekrana gelen Kadın dizisinin 26 Mart Salı akşamı ekrana gelen 55. son bölümü nefesleri kesti. Kadın son bölümde, Suat da yakalanıp dövülerek Nezir tarafından kaçırıldı. Nezir, çocuğunu öldürmekle suçladığı Sarp'ın ailesini kaçırdı.

NEZİR'DEN ŞOK TEKLİF!
Kadın son bölümde, Pırıl ve Bahar'ı rehin tutan Nezir, yemek yedikleri sırada şok bir teklifte bulundu. Nezir, Bahar ve Pırıl'a evlenme teklif etti. Peki Pırıl ve Bahar, Sarp'ın hayatını kurtarmak için Nezir'le evlenecek mi?

ARİF KENDİSİNİ FEDA ETTİ
Son bölümde Arif ise Bahar ve çocuklarını korumak için kendisini feda etti ve hapse girdi. Kardeşinin avukatı olduğunu öğrenmesiyle kafası karışan Arif’in bu süreçteki en büyük şanslarından biri Kısmet’tir. Olayı en ince detaylarına kadar inceleyen Kısmet, abisine atılan iftirayı çözene kadar bu işin peşini bırakmayacaktır. Araştırmaları sonucunda da Arif’in sırrına çok yaklaşan Kısmet, Arif’i hapishaneden kurtarabilecek midir?

Eli kolu bağlı olan Sarp, tüm olanların kendi suçu olduğunu düşündüğü için her geçen gün kendinden daha çok nefret eder. Bahar, Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışsa da, Sarp’a bir zarar verilmesinden çok korkmaktadır. Sarp ile bir oyun oynayan ve bir seçim yapmasını isteyen Nezir ise, onun canını yakmak için birine zarar vermekte kararlıdır.


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