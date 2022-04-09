Kadın futbolunun sevilen ismi Gabriella Howell, hakkındaki olumsuz yorumları ifşa etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Londra’nın güneydoğusundaki Bromley bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Gabriella Howell , yaklaşık 8 yaşından beri futbol oynuyor. Futbol tutkusunun ağabeyleri sayesinde başladığını dile getiren Howell, “Futbol oynayan üç ağabeyim vardı ve ben her zaman onların antremanlarına giderdim. Bir gün kızların oynadığı bir maçta antrenör bana ‘Oynayabilir misin? Yeterince oyuncumuz yok dedi’ O gün hayatımın dönüm noktası oldu” diye konuştu.

“ERKEK VE KADINLARIN HİÇBİR FARKI YOK”

Kendisinin kadın olduğu için antrenörlerin yumuşak davranmadığını ifade eden Howell, “Erkek ve kadınların hiçbir farkı yok. Toplumsal olarak futbol sadece erkeklerin oynadığı bir oyun gibi algılanıyor ama bu durum tamamen cinisyetçi kalıptan başka bir şey değil” dedi.

Sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan yorumları ifşa eden Howell, kadınların erkeklerle rekabet edemeyeceğini söyleyenler sert cevap verdi. Howell, cinsiyetçi yorumların yanı sıra Instagram'da onu ciddiye almayan erkeklerden aşağılayıcı mesajlar aldığını da sözlerine ekledi.

Howell’in paylaştığı yorumlarda, “Nasıl oluyor da mutfaktan çıkıyorsunuz”, “Bir erkekğin sporunu oynamaya çalışan zavallı kadın” söylemleri dikkatleri çekti.



