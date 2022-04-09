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Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! “Kocamın başka kadınlarla cinsellik yaşamasına izin veriyorum”

09.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan April Harris ve kocası Jamie Perkins, sosyal medyadan evliliklerine dair yaptıkları açıklamalarla gündem yaratmayı başardı. Birbirlerine özel bir bağ hissettiklerini dile getiren April, çocuklarının geleceğini desteklemek için eşinin başka kadınlarla para karşılığında cinsel ilişkiye girmesine izin verdiğini söyledi.

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! “Kocamın başka kadınlarla cinsellik yaşamasına izin veriyorum”

Eşiyle birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını ifade eden April ve Jamie çifti, sosyal medyada yaptıkları paylaşım sayesinde kısa sürede viral oldu. Geleneksel evlilik modelinden uzak bir yaşam sürdürdüklerini dile getiren April, eşinin başka kadınlarla beraber olmasına izin verdiğini ve bu sayede aylık olarak yaklaşık 500 sterlin (yaklaşık 9 bin 600 TL) kazandıklarını söyledi.

“İLK BAŞTA ÇOK KORKTUM”

Eşinin ilişkilerinin en başından beri kendisine dürüst davrandığını ifade eden April, “İlk başta çok korktum ve onu geri çevirdim. Ama birkaç hafta düşündükten sonra denemeye karar verdim. Onu ilk kez gördüğümde bizim kaderimizin birlikte yazıldığını anladım” dedi.

Önceki evliliklerinden olan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak adına başka kadınlarla para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını anlatan Jamie,” Her bir sefer için 50 sterlin alıyorum. Bu muhtemelen ayda 6 bin (yaklaşık 115 bin TL) sterline denk geliyor. Bu çocukların ihtiyaç duydukları her şeye sahip olabilecekleri anlamına geliyor” diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Evliliklerini aile yaşantısına aykırı bulan sosyal medya kullanıcıları çifti adeta olumsuz yorum yağmuruna tuttu. April, başlarda eşinin işini tartışmalı bulusa da zamanla onu anladığını ve ailesini desteklemek adına böyle bir adım attığı için ona saygı duyduğunu anlattı. Eşine her zaman güvendiğini ifade eden April, evliliğin tamamen güvenmek ve bağları güçlendirmekle ilgili olduğunu savundu.

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sosyal medya
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