Kadın sevgilisiyle öpüşme pozu olay olmuştu! Senem Kuyucuoğlu üstsüz pozunu sansürlü paylaştı

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etmişti. Bir dönem fotoğrafları sızdırılan uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı.

Amerika’da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından ünlü isim “En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bütün hayatımı elimden aldı” açıklamasında bulunmuştu.

Cinsel yönelimini gizlemeyen ve sevgilisiyle sık sık öpüşme pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan üstsüz poz geldi.

Ünlü model ceketinin içine sütyen giymedi ve göğüslerini gösterdi. Ancak Senem Kuyucuoğlu meme uçlarını kalp emojisiyle sansürledi.





