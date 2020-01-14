Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ düzenliyor.

18 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başlayacak festival, 22 Ocak’a kadar sürecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla Kadın Yönetmenler Festivali düzenliyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve kariyerlerden amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını ve kendi anlatım dillerini, meselelerini, çözümlerini sunmaları için bir forum alanı oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak.

Açılış kadın yönetmenler belgeseli

18 Ocak 17.00’de Yönetmen Gülten Taranç’ın Kadın Yönetmenler Belgeseli gösterimiyle başlayacak festivalde, Meral Okay Özel Ödülünü Yönetmen Biket İlhan alacak. Senaryo Yazım Özendirme Ödül töreniyle devam edecek gecede, Sanatçı Ahu Sağlam konser verecek.

Kadın yönetmenlerin film gösterimiyle sürecek festivalin ayrıntılı programına belediyenin www.cankaya.bel.tr internet sayfasından erişilebilir.



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