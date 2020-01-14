MAGAZİN
  4. Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ düzenliyor.18 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başlayacak festival, 22 Ocak’a kadar sürecek.Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla Kadın Yönetmenler Festivali düzenliyor.Bu yıl ilk kez düzenlenen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.Farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve kariyerlerden amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını ve kendi anlatım dillerini, meselelerini, çözümlerini sunmaları için bir forum alanı oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak.Açılış kadın yönetmenler belgeseli18 Ocak 17.00’de Yönetmen Gülten Taranç’ın Kadın Yönetmenler Belgeseli gösterimiyle başlayacak festivalde, Meral Okay Özel Ödülünü Yönetmen Biket İlhan alacak.

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ düzenliyor.
18 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başlayacak festival, 22 Ocak’a kadar sürecek.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla Kadın Yönetmenler Festivali düzenliyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.
Farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve kariyerlerden amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını ve kendi anlatım dillerini, meselelerini, çözümlerini sunmaları için bir forum alanı oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak.
Açılış kadın yönetmenler belgeseli
18 Ocak 17.00’de Yönetmen Gülten Taranç’ın Kadın Yönetmenler Belgeseli gösterimiyle başlayacak festivalde, Meral Okay Özel Ödülünü Yönetmen Biket İlhan alacak. Senaryo Yazım Özendirme Ödül töreniyle devam edecek gecede, Sanatçı Ahu Sağlam konser verecek.
Kadın yönetmenlerin film gösterimiyle sürecek festivalin ayrıntılı programına belediyenin www.cankaya.bel.tr internet sayfasından erişilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
Türk Kültür Ajandası tanıtıldıTürk Kültür Ajandası tanıtıldı
Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamıDiyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

2 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul'da domuz gribi şüphesi

2 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul'da domuz gribi şüphesi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Bu evde bir terslik var

Bu evde bir terslik var

(Özel) Eskişehir’in ‘Destan Kahvaltısı’ Van’a rakip oldu

(Özel) Eskişehir’in ‘Destan Kahvaltısı’ Van’a rakip oldu

Taşıyıcı 3 fragmanı, Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu (Transporter 3)

Jason Statham’i sayısız zorluklar bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.