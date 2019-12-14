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’Kadına şiddete dur’ demek için klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen ‘kadına şiddet’e dur demek için “Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur” adlı bir şiir yazdı ve besteledi.Ömer Beltekin yönetmenliğinde çekilen klipte, gerçek hayatta şiddete uğramış Şevkat-Der derneğinden 4 kadın oynadı.

’Kadına şiddete dur’ demek için klip çekti

Ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen ‘kadına şiddet’e dur demek için “Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur” adlı bir şiir yazdı ve besteledi.
Ömer Beltekin yönetmenliğinde çekilen klipte, gerçek hayatta şiddete uğramış Şevkat-Der derneğinden 4 kadın oynadı. Sosyal sorumluluk projelerinde fırsat buldukça yer alan Abdurrahman Delen’e ünlü oyuncular da "kadına şiddete hayır "diyerek destek verdi. Delen, "Çektiğim bu klibi umarım sevenlerim beğenir her zaman şiddete uğramış kadınlarımızın yanındayım“ dedi.

’Kadına şiddete dur’ demek için klip çekti

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