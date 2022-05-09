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Kadınlar tuvaletinde çekim yapan şüpheli: İnsanlığımdan utanıyorum

09.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından cep telefonu kamerası ile uygunsuz görüntüler çekip yakalanan Melih Siviş (29), verdiği ifadede "Şeytana uydum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

Kadınlar tuvaletinde çekim yapan şüpheli: İnsanlığımdan utanıyorum

Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana geldi. Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

(DHA)

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