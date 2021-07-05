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Kadınlar üzerinde korkunç deneylere imza atan jinekolog: James Marion Sims

05.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktor James Marion Sims, hastaları üzerinde yaptığı deneyler nedeniyle tıp tarihine geçti. Bu deneyler birçok kesim tarafından tartışma konusu yarattı.

Kadınlar üzerinde korkunç deneylere imza atan jinekolog: James Marion Sims

1813 yılında Lancaster Country’de doğan James Marion Sims, modern jinekolojinin ilk isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. James Marion Sims, Jefferson Medical College’da bir yıl okuduktan ve bir doktorun yanında staj yaptıktan sonra Lancaster’da doktorluğa başladı. O dönemde tıp eğitimi uzun yıllar boyunca verilmiyordu. Temel bilgilere sahip olmak doktorluk için yeterliydi. Sims, ilk iki hastasının ölümüyle sonuçlanan tedavi yöntemlerinden sonra Alabama’ya taşındı. Burada köleleştirilmiş işçi kadınları tedavi ederek zenginler arasında itibar kazandı. Bu nedenle Sims’in siyahi kadınlar üzerinde her şeyi yapabilme hakkı vardı.

19.yüzyılın başlarında kadınların genital organlarının incelenmesi tabu olarak görülüyordu ve hoş karşılanmıyordu. Vajinayı incelemeye teşebbüs eden doktorlar, kadınların cinsel organlarına bakmadan, yaratıcı yollar bularak onları muayene etmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum jinekolojinin gelişimini önemli ölçüde yavaşlattı ve çoğu doktor uzmanlık alanını bırakmak zorunda kaldı. Sims’i düştükten sonra pelvik ve sırt ağrııs çeken bir hastanın ziyaret etmesiyle tıp bakış açısı tamamen değişti. Sims, bu hastayı tedavi etmek için doğrudan kadının vajinasına bakması gerektiğini fark etti. Kadını öne eğerek dört ayak üzerine konumlandırdı ve sonra vajinasının içine bakmak için parmaklarını kullandı. Bu muayene modern spekulumun geliştirilmesine yardımcı oldu. O günden sonra doktor Sims, bugün çok fazla eleştirilen sayısız deneye imza attı.

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Doktor James Marion Sims, geleneksel jinekoloji uygulamarında bir devrim yarattı. Vajinal muayenelerde Sims pozisyonu gibi doktorların kadınları daha etkin muayene etmelerini sağlayan teknikler geliştirdi. Sims, günümüzde jinekoloji alanında sürekli olarak kullanılan modern spekulum gibi tıbbi araçların geliştirilmesine de katkıda bulundu. Ayrıca, rahim ve mesane arasındaki yırtılmanın sürekli ağrıya ve idrar sızıntısına neden olduğu keşfetti. Onun bu çalışmaları “jinekolojinin babası” olarak anılmasına neden oldu. Central Park’taki New York Tıp Akademisi’nin bahçesine heykeli dikildi. Sims, 1876 yılında Amerikan Tabipler Birliği başkanlığını, 1880 yılında ise Amerikan Jinekoloji Derneği başkanlığını yaptı. Bu büyük başarısının altında ise siyahi kadınlar üzerinde denediği korkunç deneyler yatıyordu.

heykel

Günümüze ulaşan belgelerde deneylerde kullanılan kadınların hayatını kaybettiği görülüyor. ames Marion Sims kendi günlüğüne deney esnasında ölen kadınların isimlerini dahi yazmış. Çok sayıda kurbandan sadece üç kişinin adı açıklandı: Lucy, Anarcha ve Beysey. Lucy, Sims’in deney yaptığı sırada on sekiz yaşındaydı. Genç kız ilk doğumunu yaptıktan sonra mesanesindeki şikayeti nedeniyle doktor Sims’e başvurdu. Sims ise sorunu düzeltmek amacıyla ona deneysel ameliyatlarından birini yaptı. Lucy, ağlayarak ve çığlık atarak koca bir saat geçirdikten sonra hayatını kaybetti. James Marion Sims, günlüğüne Lucy’nin ne kadar acı çektiğini yazmıştı. Çünkü Sims, Lucy’nin mesanesindeki idrarı almak için bir süngerden yardım almıştı. Bu durum ise kan zehirlenmesine neden olarak Lucy’nin ölümüne yol açtı. Sims, deneysel ameliyatları sırasında anestezi kullanmıyordu. Anarcha isimli bir kadının üzerinde tam 30 ameliyat gerçekleştirdi.Anarcha’nın bedeni daha fazla acıya dayanamadı ve son ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

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