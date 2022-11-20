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Kadınları baştan çıkarma dersleri 'seks gurusu'nun başını yaktı! Sınır dışı edildi

20.11.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini 'seks gurusu' ve 'seks eğitmeni' olarak tanımlayan Aleksandr Kirillov Kazakistan'ı karıştırdı. Kirillov'un "Kazak kızlarını baştan çıkarma" üzerine dersler verdiği ortaya çıkınca polis devreye girdi. Bunun sonucunda Kirillov'un ülkeye girmesine 1 yıl yasak getirildi. Rus 'Seks gurusu'nun Kazak halkının tepkisi nedeniyle ülkeden sınır dışı edildiği söyleniyor. Aleksandr Kirillov, yıllar önce Belaruslu partneri Anastasia Vashukevich ile dünyada gündem olmuştu.

Kadınları baştan çıkarma dersleri 'seks gurusu'nun başını yaktı! Sınır dışı edildi

'Seks gurusu' Aleksandr Kirillov, Kazakistan’da krize neden oldu... Aleksandr Kirillov'ı belki hatırlayanlar vardır. Kendisini 'seks gurusu' ve 'seks eğitmeni' olarak tanımlayan Kirillov, 2019 yılında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair kanıtları olduğunu iddia eden Belaruslu Anastasia Vashukevich ile birlikte Tayland'dan sınır dışı edildiğinde ünlenmişti. Uluslararası basın kuruluşlarının manşetlerinde yer alan ikili tüm dünyada manşet olmuştu. Aleksandr Kirillov şimdi ise Kazakistan'da büyük bir krize neden olmuş durumda.

BAŞTAN ÇIKARMA DERSLERİ BAŞINI YAKTI! SINIR DIŞI ETTİLER

Dailystar'ın haberine göre, Kendini "seks eğitmeni" olarak tanımlayan Aleksandr Kirillov'un "Kazak kadınlarını baştan çıkarma" üzerine dersler verdiği ortaya çıktıktan sonra Kazakistan'a girmesi yasaklandı. Polis, 16 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Aleksandr Kirillov'un 12 ay boyunca Kazakistan'a girmesinin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca bu kararın Kazakistan vatandaşları tarafından düzenlenen protestolardan kaynaklandığını söyledi.

PARTNERİ BELARUSLU ANASTASİA VASHUKEVİCH'Tİ

Alex Lesley olarak da bilinen Kirillov'un partneri Belaruslu Anastasia Vashukevich idi. Kirillov ve Vashukevich yıllar önce birlikte Tayland'tan sınır dışı edilmişlerdi ve böylece ün kazanmışlardı. Anastasia Vashukevich ise elinde Rusya lideri Vladimir Putin ile Donald Trump'ın kazandığı 2016'daki ABD seçimleri arasındaki bağlantılara ışık tutabilecek saatlerce ses kaydına sahip olduğunu iddia etmiş ve uluslararası basında manşet olmuştu.

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"BİR MİLYARDERİ BAŞTAN ÇIKARMA GÜNLÜĞÜ"

Nastya Rybka olarak da bilinen Vashukevich, ABD seçimlerine müdahale iddiasına ilişkin konuşmaların kayıtlarını Rus oligark Oleg Deripaska ile olan dostluğu sayesinde elde ettiğini söylemişti. Modellik de yapan Vashukevich, "Bir milyarderi baştan çıkarma günlüğü" (The Diary of How to Seduce a Billionaire) isminde bir kitap da çıkardı.

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Ne Kirillov ne de Vashukevich, psikoloji alanında herhangi bir resmi niteliğe sahip değiller. Yine de Rusya ve Belarus'ta yüzlerce kişinin Kirillov'un kurslarına kaydolmak için 1.200 sterline kadar ödeme yaptığı söyleniyor.

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