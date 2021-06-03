Kadınları iş vaadiyle getirip fuhşa zorladılar! Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum’dan düğmeye basan Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya illerinde 31 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın yaptı. 32 adrese düzenlenen operasyona 36 ekip ve 118 personel katıldı. Yapılan operasyonda 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 sim kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah diye tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, “Sezon 1” operasyonu ile insan ticareti yaparak para kazanan çeteyi, 6 şehirde yapılan operasyon ile çökertti. Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Sezon-1’ operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 kişi gözaltına alındı.

PASAPORTLAR EVLERDEN ÇIKTI

Yapılan operasyonda kadınların pasaportları yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin evinden çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. 11 ülkeden toplam 49 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi. Şüphelilerden 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKİP TEHDİT ETMİŞLER

Şebeke üyelerini ev, apart, ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

(İHA - DHA)

