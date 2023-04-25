Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre; mekanda olan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Çok konuşulan bu görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

