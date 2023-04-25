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  4. Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

25.04.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan bu video kafaları karıştırırken akıllara tek bir soru geldi. Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

kadir doğulu

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre; mekanda olan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Çok konuşulan bu görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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