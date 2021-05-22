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Kadir Doğulu Aşkın Tarifi için kebap hazırladı!

22.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, 7 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek olan yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizide Gaziantepli Fransız mutfağında uzman bir şefe hayat veren Kadir Doğulu’nun set arkası görüntüleri objektiflere yansıdı.

Kadir Doğulu Aşkın Tarifi için kebap hazırladı!

Çekimler sırasında hikaye gereği kebap hazırlayan Kadir Doğulu “Kebap işinde iddialıyım. Aşkın Tarifi’ni anlatırken izleyicilerimize lezzet dolu tarifler de vereceğiz. Hem aşkın hem de lezzetin buluştuğu dizimiz 7 Haziran’da izleyicilerimizle buluşacak, heyecanlıyız” dedi.

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

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Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Kadir Doğulu
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