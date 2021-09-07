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Kadir Doğulu’dan Aşkın Tarifi dizisine duygusal veda

07.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Cem Davran ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi beklenen reyting oranlarına ulaşamayınca final kararı verildi. Dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Kadir Doğulu’dan Aşkın Tarifi dizisine duygusal veda

Kanal D'de ekrana gelen yaz dizisi Aşkın tarifi dün akşam son bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

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Oyuncu gönderisinde "Fırat Şef kaçar... İzleyene, yapımda emeği geçen tüm ekibe, oyuncu dostlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok değerli kazanımlarım oldu, çok şey öğrendim. Yeni hikayelerde, başka karakterler ile görüşmek, kavuşmak dileği ile. Aşkın Tarifi hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Aşkın tarifi dizisi
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