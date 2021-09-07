Kadir Doğulu’dan Aşkın Tarifi dizisine duygusal veda

Kanal D'de ekrana gelen yaz dizisi Aşkın tarifi dün akşam son bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Oyuncu gönderisinde "Fırat Şef kaçar... İzleyene, yapımda emeği geçen tüm ekibe, oyuncu dostlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok değerli kazanımlarım oldu, çok şey öğrendim. Yeni hikayelerde, başka karakterler ile görüşmek, kavuşmak dileği ile. Aşkın Tarifi hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

