MAGAZİN

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün doğayla iç içe tatili

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2018 02:43 | Son Güncelleme

Doğaya olan düşkünlükleriyle bilinen ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, tatillerine devam ediyor. Karavanla tatil yapan çift, doğayla iç içe oldukları anları takipçileriyle paylaşıyor.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün doğayla iç içe tatili

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, karavan ile çıktıkları tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

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Bir göl kenarında tatilin ve doğanın tadını çıkaran çift, önceki gün sabahın erken saatlerinde kano keyfi yaptı.

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Çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Doğulu, kanoda çay içerken çekilmiş fotoğrafını, "Keyfimize düşkünüz" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü çiftin tatil paylaşımları çok sayıda beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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kadir doğulu neslihan atagül tatil karavan instagram

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