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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair ortaya atılan iddialara önceki akşam katıldığı davette yanıt verdi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile evlenmişti. Ünlü çift hakkında zaman zaman ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atılıyor.

Çift, son zamanlarda bir arada görüntü vermeyince yine haklarında ayrılık dedikoduları çıktı. Kadir Doğulu, önceki akşam katıldığı davette iddialara yanıt verdi. 2.Sayfa'nın haberine göre Doğulu "Herkes istediği gibi yaşar. Herkes kendisinden sorumludur. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor" dedi.

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Doğulu "bir dışarı çıkıyoruz ama sizinle karşılaşmıyoruz. Hoş karşılaşmak da hicap duyacağımız bir şey değil" diyerek haklarında çıkan iddialara noktayı koydu.


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