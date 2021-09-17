Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında şoke eden anlar! Evinden kovdu

FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasına bu hafta Sevim Canikoğlu, Yeşim Çelik, Meral Murat, Gökhan Serbest ve Zeynep Hoşgör katıldı. Yarışmacılar arasında yer alan Yeşim Çelik skandal bir olaya imza attı.

Yemekleri ve temizliği beğenilmeyen Yeşim Çelik, eleştiri alınca yarışmacılara tepki gösterdi. Yeşim Hanım'a, Sevim Canikoğlu 5 puan, Meral Murat 6 puan, Gökhan Serbest 3 puan, Zeynep Hoşgör ise 2 puan verdi. Zeynep Hanım puanını açıkladığı anda Yeşim Çelik'in öfkesi tavan yaptı. Önce 'Puanı kabul etmiyorum değiştirsin' diyen yarışmacı salonu terk edip mutfağa gitti ve sinirinden ağladı.

Yeşim Çelik salona döndüğünde doğrudan Zeynep Hanım'a yöneldi. "Oturduğun o koltuk pis, kalk git burdan" dedi. Zeynep Hanım önce söylenenleri anlayamadı. Ancak Yeşim Çelik "Benim evime pis diyemezsin o koltukta pis. Kalkın o koltuktan. İstemiyorum kalkın. Adaletsiz biri benim misafirim olamaz. Çıkın gidin' diyerek yarışmacıyı evinden kovdu.

"HERKES EVİ TERK ETTİ"

Zeynep Hanım şoke olmuş bir şekilde salondan kalktı. Çekim ekibi onu bir odaya alırken, salonda buz gibi bir hava vardı. Kadir Ezildi, Yeşim hanıma tepki göstererek, "Kimse size kalkın gidin demedi. Anneniz yaşında bir kadın. Gidip Zeynep Hanım'dan özür dileyin" dedi.

Yeşim Çelik'in özür için gittiği anlarda da gerilim yaşandı. Zeynep Hoşgör sonunda evi terk etti.

Diğer yarışmacılar da tepki gösterip Yeşim Hanım'ın evini terk etti. Kadir Ezildi "Ben böyle bir şey görmedim. Bu saygısızlık. Yapılanlar kabul edilemez" diyerek puanını evden çıkıp dışarıda verdi.

Kadir Ezildi'nin yarışmacıyı diskalifiye etmemesi şaşkınlık yarattı.

